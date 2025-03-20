Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией

Депутаты парламента Эстонии отклонили предложенный консервативной партией «Отечество» законопроект, предусматривающий закрытие пограничных пунктов на российско-эстонской границе. Против инициативы выступил 61 законодатель, за — 14, пишет газета Postimees. Всего в эстонском парламенте 101 депутат.

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Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу обосновал инициативу «несколькими гибридными атаками», к которым партия считает причастными Россию. Речь шла в том числе о повреждениях кабелей связи в Финском заливе.

На эстонско-российский границе работают три контрольно-пропускных пункта — «Нарва», «Лухамаа» и «Койдула». Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс называл закрытие границы неразумным решением, поскольку это повлечет большие издержки для граждан. Эстонское МВД утверждало, что угроз, из-за которых требовалось бы закрытие границы, пока нет.

Лусине Баласян