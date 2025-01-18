Глава МВД Эстонии назвал неразумной идею закрытия границы с Россией

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс рассказал, что у Эстонии есть план по закрытию границы с Россией. Впрочем, считает господин Ляэнеметс, прибегнуть к этому плану будет неразумным решением, так как это повлечет большие издержки для общества, сказал он во время выступления на канале ETV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем»,— сказал господин министр (цитата по ERR). Он также заявил, что если это все же произойдет, Эстонии потребуется тратить на это ресурсы безопасности, за чем последуют общественные издержки, считает глава МВД.

Господин Ляэнеметс так ответил на вопрос ведущего передачи Esimene stuudio о том, почему граница между странами остается открытой, несмотря на то, что эстонские власти считают Россию виновной в повреждении морских кабелей энергоснабжения и других коммуникаций в Балтийском море.

Подробнее о происшествиях с разрывом кабелей и газопроводов — в материале «Ъ».