РПЦ учредила новую епархию на территории Чечни и Ингушетии

Русская православная церковь (РПЦ) учредила на территории Чечни и Ингушетии Грозненскую епархию, выделив ее из состава Махачкалинской епархии, сообщается в журналах Синода. Правящий архиерей епархии будет иметь титул «Грозненский и Сунженский». Временное управление ею поручено архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту.

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Изменится также титул управляющего Махачкалинской епархией – он будет именоваться «Махачкалинский и Дербентский» (ранее «Махачкалинский и Грозненский»).

Махачкалинская епархия в декабре 2012 года была выделена из состава Владикавказской епархии. Ее центр образовали в Махачкале, также в состав включили приходы и монастыри в Дагестане, Ингушетии и Чечне. С 2012 года епархией управлял архиепископ Варлаам (Пономарев).

Полина Мотызлевская