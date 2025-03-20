«Ъ» рассматривает возможность переезда

Это будет уже пятый дом издательского дома за его 35-летнюю историю. Начиналось все на Хорошевском шоссе, 17, потом было легендарное здание на Врубеля, 4, куда редакция въехала летом 1992 года и прожила там более 20 лет (а единственный в округе бар «Джек Рэббит Слимс» смог нарастить свою выручку до заоблачных высот). Затем жизнь стала более динамичной — в 2015 году «Ъ» переместился на Рублевское шоссе, а в 2020 году — в «Башню на набережной» в «Москва-Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Теперь «Ъ» вырос и из этого офиса — мы модернизируем работу редакционных и коммерческих служб, запускаем новые проекты, пересматриваем старые. Одновременно завершается «эра удаленки». Новую жизнь логично начинать в новом месте — красивом, современном, удобно расположенном офисе в самом центре Москвы — Оружейном переулке.

Независимо от местоположения офиса «Коммерсантъ» всегда остается «Коммерсантом» — умным, въедливым, интересным, ярким, авторитетным. Релокации делают нас только сильнее.