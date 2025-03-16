Генерал Попов перекурил на арест

“Ъ” стали известны некоторые детали апелляционной жалобы, поданной защитой бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в многомиллионном хищении, на решение суда о переводе его из-под домашнего ареста в СИЗО. По мнению адвоката, военный суд при замене меры пресечения фактически взял на себя функции обвинения, незаконно использовав материалы оперативно-разыскных мероприятий, а также нарушил принцип гласности судопроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в суде (август 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в суде (август 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поскольку заседание Тамбовского гарнизонного военного суда, на котором рассматривалось ходатайство гособвинения о взятии экс-командарма Ивана Попова под стражу, проходило в закрытом режиме, адвокат Сергей Буйновский не стал рассказывать “Ъ” об обстоятельствах слушаний, однако подтвердил, что считает вынесенное судом решение об аресте генерала незаконным и необоснованным. Соответственно, им была подана жалоба в вышестоящую судебную инстанцию.

В жалобе адвокат сделал упор на то, что суд, по его мнению, фактически «пошел на поводу» у обвинения, использовав материалы оперативно-разыскных мероприятий.

Дело в том, что военный прокурор, аргументируя необходимость перевода Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО, ссылался на нарушение подсудимым запрета на общение с его предполагаемым сообщником, другим подсудимым предпринимателем Сергеем Моисеевым. По словам прокурора, общение имело место, когда оба фигуранта в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда. Для подтверждения своих слов прокурор попросил суд показать на заседании видеозапись с камер наружного наблюдения.

Суд согласился с предложением гособвинителя, распорядившись представить в зале видеозаписи. Таким образом, говорится в жалобе адвоката, судья фактически принял участие в несанкционированных оперативно-разыскных мероприятиях, на что не имел права. По мнению защитника, видеозаписи не могли использоваться в качестве доказательства, поскольку их процессуальный статус не был определен.

Кроме того, адвокат Буйновский утверждает, что сами по себе видеозаписи не могут свидетельствовать о нарушении генерал-майором условий содержания под домашним арестом, поскольку они не сопровождались озвучкой.

«Там было видно, что оба находятся возле суда, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно,— заметил Сергей Буйновский.— Может, говорили о погоде или женщинах». При этом адвокат напомнил, что, согласно принципу презумпции невиновности, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. Однако суд, отметил адвокат, необоснованно согласился с доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде. Господин Буйновский напомнил, что Сергей Моисеев уже дал признательные показания, а генерал вину не признает, поэтому и согласовывать подсудимым, собственно, было нечего.

Напомним, что главное военное следственное управление СКР обвиняет Ивана Попова и Сергея Моисеева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а отдельно генерала — и в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). По версии следствия, оба фигуранта причастны к хищению летом 2023 года 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

По версии следствия, генерал Попов намеренно запросил на их возведение гораздо больше металла, чем требовалось, чтобы излишки затем реализовать на стороне (этим занялся господин Моисеев). А чтобы отвести от себя подозрения, говорится в деле, военачальник заставил неких своих подчиненных поставить в заявке вместо своей подписи поддельную. Таким образом, считает обвинение, участники хищения присвоили свыше 100 млн руб.

Кроме того, адвокат в своей жалобе напомнил о попытке, как он считает, совершения провокации в отношении генерала, когда 30 января тот, направляясь в Тамбовский гарнизонный суд, был остановлен сотрудниками ДПС для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Генерал тогда отказался, поскольку сильно рисковал опоздать на заседание суда, а это могло быть расценено как нарушение, достаточное для ужесточения меры пресечения. Господин Буйновский при этом отметил в беседе с “Ъ”, что, когда сотрудники ФСИН в начале февраля сообщили об этом инциденте в суд, тот не увидел в отказе пройти освидетельствование повода для изменения меры пресечения. Однако месяц спустя данное обстоятельство также стало одним из оснований для отправки генерал-майора под стражу.

Наконец, адвокат в своей жалобе указал на допущенное, по его мнению, судом нарушение принципа гласности судебного производства. «Слушание основного уголовного дела было изначально закрыто,— пояснил адвокат.— Но заседание об изменении меры пресечения являлось отдельным процессом, и поэтому для его закрытия требовалось новое обоснование, чего сделано не было. Судья начал процесс, а пришедших на заседание журналистов просто не пустили в зал без каких-то объяснений». Это нарушение, по убеждению защитника, «влечет за собой отмену судебных постановлений в установленном законом порядке».

Алексей Соковнин