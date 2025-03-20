Совфед предложил обнулить НДПИ на добычу редкоземельных металлов
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил на 15 лет обнулить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для всех редких металлов. Соответствующее письмо он направил первому вице-премьеру Денису Мантурову.
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«Предлагается обнулить ставку НДПИ и сохранить остальные стимулирующие коэффициенты для руд всех редких металлов, указанных в Налоговом кодексе РФ, в том числе для руд титана, вольфрама, циркония; зафиксировать данные условия на 15 лет с гарантией обеспечения условий, не допускающих нарушений указанных гарантий со стороны государства»,— говорится в письме Андрея Кутепова, которое приводит ТАСС.
Сенатор считает, что такая мера позволит поддержать отечественных производителей редких металлов, в том числе редкоземельных. В письме вице-премьеру он также предложил создать цифровую базу планирования потребностей и возможностей участников рынка.
Как уточнил Андрей Кутепов, более 70% запасов российских редкоземельных металлов сосредоточены в Арктике. Действующие проекты по освоению таких руд он предложил внести в список приоритетных инвестиционных проектов.
24 февраля президент Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он не исключил, что к реализации проектов в этой отрасли будут привлечены американские компании.
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