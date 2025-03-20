Портфель ВТБ Лизинг увеличился на 17% в 2024 году

По итогам прошлого года лизинговый портфель компании вырос на 17% и составил 1,1 трлн руб., а новый бизнес достиг более 270 млрд рублей, из них 58% пришлось на автолизинг и 36% на железнодорожный сегмент. Об этом сообщает «Эксперт РА» для рэнкинга лизинговых компаний.



В исследовании «Эксперт РА» отмечается, что в 2024 году новый бизнес российских лизинговых компаний под влиянием ключевой ставки снизился на 7% до 3,3 трлн руб. По объему нового бизнеса ВТБ Лизинг вошел в тройку лидеров лизингового рынка розничные сегменты показали отрицательную динамику, а в корпоративных произошла стагнация.

«В 2024 году на рынок влияли высокие ставки и сокращение спроса на новое имущество, что привело к ограничению продаж лизинга», пояснил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов. Он отметил, что многие компании откладывают обновление парков техники и оборудования на более поздние сроки. Также Мусатов надеется, что снижение ключевой ставки в 2025 году поддержит рынок, но процесс восстановления будет постепенным.

Снежана Стодольская