Норвежец Хольмен подал иск к OpenAI за то, что ChatGPT приписал ему убийство

Норвежец Арве Яльмар Хольмен при поддержке австрийской некоммерческой организации NOYB, специализирующейся на защите конфиденциальности, подал жалобу на компанию OpenAI в Норвежское управление по защите данных. Суть претензий состоит в том, что разработанный компанией чат-бот ChatGPT на вопрос, кто такой Арве Яльмар Хольмен, ответил, что тот убил своих двоих детей и был приговорен к 21 году тюрьмы, что не соответствует действительности. По мнению господина Хольмена и NOYB, такие неверные ответы чат-бота являются клеветой и нарушают регламент Евросоюза о защите персональных данных, который действует и в Норвегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Ранее NOYB уже подавала жалобу на OpenAI, указывая на то, что ChatGPT сообщала неверные биографические данные о людях. Такие случаи связаны с тем, что нейросети периодически «галлюцинируют» — выдают пользователям выдуманные факты и никак не связанные с реальностью ответы. Как отмечают в NOYB, ChatGPT также уже приписывал людям несуществующие коррупционные скандалы, растление несовершеннолетних и другие выдуманные преступления.

Яна Рождественская