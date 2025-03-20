ГК «ПИК» приобрела имущественный комплекс РЖД на Охте за 600 млн рублей
Победителем торгов по имущественному комплексу ОАО «РЖД» на пересечении проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы в Красногвардейском районе Петербурга стало ООО «Магнитогорская». Компания предложила за лот 600,8 млн рублей. На опубликованный протокол торгов 20 марта обратил внимание «Деловой Петербург».
Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»
Имущественный комплекс РЖД включает в себя железнодорожные пути протяженностью около 2 км, металлический мост через Охту, прожекторные мачты и электросети. Согласно условиям торгов, с новым собственником будет заключен договор субаренды на участки общей площадью 42,7 тыс. кв. м, уточняется в сообщении.
Компания ООО «Магнитогорская» принадлежит ООО «Нельсон», совладельцами которого, в свою очередь, являются АО «Глобалтраст» и АО «Прямые инвестиции». Последняя является «дочкой» ГК «ПИК» — ООО «Пик-Инвестпроект». Компании «Нельсон» уже принадлежит около 8,5 га между Магнитогорской и Якорной улицами. В настоящий момент в этой локации расположена промзона, хотя, согласно Генплану, на данной территории разрешено строить жилье.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «ПИК» получила права на застройку участка бывшего карбюраторного завода площадью 11,6 га на улице Самойловой во Фрунзенском районе Петербурга.
Подробнее о намерении компании приобрети участок на Охте — в материале «Ъ-СПб» «РЖД сойдет с колеи».