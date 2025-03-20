Суд в Оренбурге вынес приговор четверым обвиняемым по «Баймакскому делу»

В среду, 19 марта, Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор четырем фигурантам так называемого «Баймакского дела». Как сообщает «Ъ-Волга», они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

С учетом личности подсудимых и смягчающих обстоятельств суд приговорил их к лишению свободы на срок от трех лет трех месяцев до четырех лет.

Подсудимые признали вину и принесли извинения.

Массовые беспорядки в Баймаке в произошли после приговора активисту Фаилю Алсынову. 17 января 2024 он был признан виновным в возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ) и получил четыре года колонии общего режима. После оглашения приговора на площади перед судом произошло столкновение сторонников Фаиля Алчинова с сотрудниками полиции и Росгвардии. По итогам столкновений фигурантами уголовных дел стали более 85 человек. Судебные заседания по ним проходят в разных регионах страны, кроме Башкирии.

Олег Вахитов