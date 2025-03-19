В Оренбурге четверо фигурантов «Баймакского дела» получили реальные сроки

Оглашен приговор четырем фигурантам так называемого «Баймакского дела» в Оренбурге. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Постановление вынес Центральный районный суд.

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Обвиняемые сознались в содеянном. Они принесли извинения в том числе в СМИ. С учетом их личности, смягчающих обстоятельств по совокупности преступлений они были приговорены к лишению свободы на срок от трех лет трех месяцев до четырех лет. Приговор не вступил в силу.

Массовые беспорядки в Баймаке в Башкортостане произошли после приговора активисту Фаилю Алсынову, который получил 17 января 2024 года четыре года колонии общего режима за возбуждение ненависти (ч. 1 ст. 282 УК РФ). На площади перед судом произошло столкновение нескольких тысяч сторонников осужденного с силовиками.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, фигурантами которых стали более 85 человек. Участников беспорядков в Баймаке судят в разных регионах России, включая Оренбуржье и Самарскую область.