Захарова: Франция превратилась в инкубатор террористов

Париж превратился в инкубатор террористов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С таким заявлением она выступила, комментируя заявления министра юстиции Франции Жеральда Дарманена и официального представителя французского правительства Софи Примы по поводу причастности России к терроризму во Франции в связи с убийством в 2020 году французского учителя Самюэля Пати 18-летним уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым со статусом беженца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов,— говорится в заявлении Марии Захаровой, размещенном на официальном портале МИД РФ. — Не секрет, что именно выходцы из Пятой Республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке».

Комментарий Марии Захаровой последовал за заявлениями французских официальных лиц о России и террористических угрозах. Жеральд Дарманен, в частности, недавно увязывал понятия российской угрозы с террористической угрозой. А Софи Прима говорила о том, что в убийстве французского учителя Самюэля Пати 18-летним уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым со статусом беженца была задействована и Россия, поскольку Абдулак Анзоров был гражданином России.

«Обращаясь к существу вопроса, следует напомнить французским пропагандистам, что совершивший убийство Самюэля Пати Абдулак Анзоров с малолетнего возраста проживал в их стране, где в полной мере и пропитался исламистской идеологией»,— подчеркивается в комментарии госпожи Захаровой. «Радикализация во Франции выходцев с Северного Кавказа, как, впрочем, и из других регионов мира – следствие системных провалов миграционной и интеграционной политики французских властей»,— считает дипломат. «Если они действительно хотят заниматься решением этой проблемы, нужно искать не вымышленный российский след, а озаботиться выправлением своей образовательной и социальной системы»,— утверждает госпожа Захарова.

В заявлении дипломата среди прочего говорится, что Франция стабильно лидировала среди европейских стран по пополнению рядов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). «Если власти Франции действительно хотят вносить вклад в дело борьбы с терроризмом, им стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, как, впрочем, и в отношениях со своими протеже»,— считает Мария Захарова.

16 октября 2020 года выходец из Чечни Абдулахан Анзоров во Франции отрубил голову школьному учителю Самюэлю Пати за то, что тот показал своим ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Эмманюэль Макрон призвал сделать ислам во Франции «французским, просвещенным, резко ограничив воздействие внешних спонсоров и менторов из других стран».

Анастасия Домбицкая