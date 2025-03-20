В Уфе может частично затопить три района

В Уфе из-за ожидаемого подъема уровня воды в реке Белой в течение суток возможно подтопление территорий трех районов, сообщил глава городской администрации Ратмир Мавлиев. По его словам, в Кировском районе под воду могут уйти дороги, ведущие к базам отдыха «Солнечные пески», «Восток» и «Рочер», а также придомовые участки на Левобережной улице. В Демском районе могут пострадать дороги и садовые участки в СНТ «Казарез», «Альбатрос» и «Озон». В Ленинском районе возможно подтопление дороги, ведущей в поселок Козарез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Садоводам Ратмир Мавлиев рекомендовал покинуть территорию, а тем, кто планирует поездку в сад, отложить ее. Жители Левобережной улицы должны быть готовы к эвакуации при ухудшении обстановки.

На участках, где прогнозируется перелив дорог, будет дежурить техника повышенной проходимости. Проезд для легковых машин закроют, добавил сити-менеджер.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Башкирии из-за паводка затоплено 168 придомовых участков и 42 дома. За сутки эвакуировано 166 человек, в том числе 38 детей.

Майя Иванова