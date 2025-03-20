ЕС обвинил Google в монополизме

Вчера Еврокомиссия предъявила американской корпорации Alphabet обвинения в нарушении закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Власти ЕС считают, что входящий в Alphabet поисковый сервис Google при выдаче поисковых запросов отдает предпочтение сервисам от Alphabet и, таким образом, «не обеспечивает прозрачного, честного и недискриминационного обращения с третьими сторонами, чего требует закон о цифровых рынках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paresh Dave / File Photo / Reuters Фото: Paresh Dave / File Photo / Reuters

Кроме того, Еврокомиссия обвинила Alphabet в том, что интернет-магазин мобильных приложений Google Play усложняет возможность скачивать приложения из сторонних магазинов, отдавая предпочтение своим сервисам. Это также противоречит положениям европейского закона, который обязывает давать равный и недискриминационный доступ к сервисам всех разработчиков. Если корпорация Alphabet будет признана виновной, ее могут оштрафовать на сумму до 10% от общей выручки, что выльется в многомиллиардную сумму.

DMA вступил в силу в марте 2024 года. Многие эксперты считают этот закон самыми масштабными в мире правилами, регулирующими деятельность крупнейших технологических гигантов и направленными на защиту потребителей и конкуренции.

Евгений Хвостик