В World Boxing выразили готовность обсудить участие российских боксеров в Олимпиаде-2028

В организации World Boxing, под эгидой которой пройдут соревнования по боксу на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, допустили возможность участия россиян в турнире. Об этом заявил президент организации Борис ван дер Ворст.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amlan Chakraborty / Reuters Фото: Amlan Chakraborty / Reuters

«Готов ли я обсуждать включение российских спортсменов? Я открыт, в конечном счете наша цель — объединить боксерский мир в Лос-Анджелесе»,— заявил господин ван дер Ворст.

Сегодня, 20 марта, на 144-й сессии Международного олимпийского комитета бокс включили в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Таисия Орлова