Нежелательный в РФ Greenpeace заплатит в США $660 млн за клевету

Суд в Северной Дакоте признал экологическую организацию Greenpeace (признана нежелательной в РФ) виновной в клевете и организации преступной деятельности и постановил, что она должна выплатить нефтегазовой компании Energy Transfer Partners по меньшей мере $660 млн.

Решение суда касается протестов в 2016–2017 годах против строительства этой компанией нефтепровода Dakota Access Pipeline в непосредственной близости от резервации индейцев. Жители резервации подавали иск, требуя запретить строительство там нефтепровода, но иск был отклонен. Во время акций несколько раз происходили столкновения протестующих с полицией. Energy Transfer обвиняла организацию в том, что она проводила в отношении корпорации «кампанию дезинформации» и подстрекала людей к протестам.

Компания назвала приговор «победой» для «американцев, которые понимают разницу между свободой слова и нарушением закона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Yang / File Photo / Reuters Фото: Stephen Yang / File Photo / Reuters

Экологическая организация собирается подать апелляцию на решение суда.

Яна Рождественская