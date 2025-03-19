В Петербурге двух молодых людей задержали за фиктивную постановку на учет мигрантов

Двух молодых людей — 19-летнюю девушку и 26-летнего мужчину — задержали в Петербурге по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказали в главке, сотрудники УМВД РФ по Петроградскому району задокументировали факт фиктивной поставки на миграционный учет иностранцев в квартире дома на Большом проспекте П. С. По данным полиции, к этому делу оказались причастны 26-летний житель Всеволожска, ранее неоднократно судимый, и его 19-летняя приятельница.

Как считает следствие, молодые люди решили найти «новый способ заработка» и стали прописывать иностранцев в указанной квартире. При этом по месту регистрации мигранты не проживали. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).

Молодому человеку избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Девушку допросили в качестве свидетеля и отпустили.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на петербурженку завели уголовное дело за фиктивный брак с иностранцем.

Дарья Астанина