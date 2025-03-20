ЦБ Турции пытается остановить падение курса лиры и продает иностранную валюту

Центральный банк Турции начал проводить форвардные сделки по продаже иностранной валюты с расчетами в турецких лирах. Регулятор сообщил об этом на фоне падения турецкой валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Форвардные сделки проводятся в целях обеспечения надежного функционирования валютного рынка, предотвращения возможных колебаний валютных курсов и стабилизации ликвидности иностранной валюты»,— указано в пресс-релизе ЦБ республики.

Информация о том, что ЦБ Турции начал распродавать иностранную валюту, начали поступать еще вчера, 19 марта, когда и произошло обрушение турецкой лиры. Reuters со ссылкой на трех банкиров писал, что в среду ЦБ продал не менее $10 млрд иностранной валюты, что, по сообщению агентства, стало рекордным показателем в стране.

Вчера турецкая валюта упала до исторического минимума на фоне задержания лидера оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. 19 марта курс доллара США к турецкой валюте (USD/TRY) подскочил на 11,99% и достиг отметки 41,1 лиры за доллар на рынке FOREX в начале торгов, а фондовый рынок Турции рухнул почти на 7%. Сейчас, на 12:27 мск, торги проходят на уровне 38,0050 лиры за доллар.

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