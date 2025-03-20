В Марий Эл женщина потеряла 1,3 млн рублей, желая избавиться от порчи

В Медведевском районе Марий Эл 44-летняя местная жительница лишилась более 1,3 млн руб. после того, как в соцсети нашла объявление о снятии порчи. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Марий Эл.

Потерпевшая нашла в социальной сети объявление о помощи в снятии порчи и связалась с незнакомкой, представившейся «матушкой Раисой». Выслушав рассказ о семейных проблемах, злоумышленница заявила, что сына потерпевшей сглазили, и потребовала 4 тыс. руб. за свечи, чтобы снять порчу.

В течение двух недель псевдоцелительница выманивала деньги под различными предлогами, обещая вернуть всю сумму после завершения обряда. Когда лжецелительница перестала выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Артём Дергунов