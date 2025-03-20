ВС РФ рассмотрит просьбу водителя из Адыгеи оценить законность приказа Минздрава

Верховный суд (ВС) рассмотрит иск автомобилиста из Адыгеи, ставящий под сомнение законность приказа Минздрава, определяющего критерии тяжести вреда здоровью. Поводом для обращения стало уголовное дело против водителя Халида Васадзе, получившего три года лишения свободы за ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. У девушки диагностировали закрытый перелом плеча, квалифицированный как тяжкий вред здоровью, хотя она провела в больнице десять дней и не заявляла о последствиях травмы, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Защита осужденного обжаловала в ВС не только приговор, но и приказ Минздрава №194н от 2007 года, на основании которого повреждение плечевой кости автоматически квалифицируется как тяжкий вред. Юристы утверждают, что документ противоречит ст. 111 УК РФ, где тяжесть вреда определяется по фактическому, а не прогнозируемому исходу травмы.

Кроме того, в ноябре 2023 года сам Минздрав признал приказ устаревшим и предложил новую редакцию, в которой тяжким вредом считается только открытый перелом плечевой кости. Однако документ до сих пор не принят.

В Минздраве отметили, что представят свою позицию непосредственно в суде, а новый приказ проходит регламентные процедуры. Юристы, опрошенные «Ъ», оценивают перспективы иска скептически, указывая, что оспаривание документа по мотивам его «неадекватности» выходит за рамки компетенции суда.