Верховный суд подставит плечо виновнику ДТП

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд (ВС) в ближайшее время проверит законность приказа Минздрава, где прописаны критерии определения тяжести вреда здоровью. Об этом попросил виновник ДТП, из-за которого несовершеннолетняя девушка получила закрытый перелом плеча. Поскольку такая травма считается тяжким вредом здоровью, водитель в соответствии с УК был приговорен к трем годам тюрьмы, хотя пострадавшая провела в больнице всего десять дней и в дальнейшем не жаловалась на здоровье. Защита автомобилиста считает, что столь суровое наказание может применяться, только если травма привела к «стойкой» утрате трудоспособности после лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ближайшее время Верховный суд рассмотрит иск автомобилиста из Адыгеи Халида Васадзе. В апреле 2022 года он сбил несовершеннолетнюю девушку, которая в результате получила закрытый перелом плеча. В мае 2024 года Майкопский районный суд признал господина Васадзе виновным по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), назначив три года лишения свободы.

Адвокаты водителя обжаловали приговор в Верховном суде Адыгеи. Также они обратились в Верховный суд РФ с административным иском, где обжаловали приказ №194н, изданный тогда еще Минздравсоцразвития в 2007 году. В нем прописаны медицинские критерии определения степени тяжести вреда. Согласно документу, признаком тяжкого вреда здоровью является «значительная стойкая утрата общей трудоспособности». Под это определение подпадает в том числе открытый или закрытый перелом плечевой кости. Именно эту травму, напомним, получила пострадавшая в ДТП.

В иске защита водителя обращает внимание ВС на то, что девушка выписалась из больницы уже через десять дней после аварии. Ссылаясь на медицинские документы пострадавшей, адвокаты утверждают, что ее плечо полностью восстановилось и дальнейших жалоб на состояние здоровья от нее не поступало. Однако приказ Минздрава считает вред тяжким независимо от того, была ли оказана медицинская помощь пострадавшему и чем закончилось лечение, обращает внимание истец. Более того, внутри приказа есть отдельный пункт о том, что степень тяжести не должна определяться, если «на момент медицинского обследования не ясен исход вреда здоровью».

Также адвокаты считают, что приказ противоречит ст. 111 УК РФ. Там прописано, что к причинению тяжкого вреда здоровью относятся случаи, когда травма именно «вызвала» утрату трудоспособности. «Оцениваться должен реальный, а не прогнозируемый (виртуальный) исход повреждения»,— говорится в административном иске.

Наконец, защита господина Васадзе указывает, что в ноябре 2023 года Минздрав сам признал устаревшим приказ №194н и опубликовал проект нового документа. В нем признаком тяжкого вреда здоровью считается только открытый перелом плечевой кости. Проект прошел общественное обсуждение и был направлен в Минюст, но до сих пор не принят.

“Ъ” обратился за комментарием в Минздрав. Пресс-служба ведомства сообщила, что позиция министерства будет представлена непосредственно в Верховном суде. Проект же нового приказа проходит «регламентные процедуры», уточнили в пресс-службе.

Опрошенные “Ъ” эксперты к исковому заявлению отнеслись скептически. «Здравого смысла в обжаловании не вижу, наказание ведь назначается именно за факт причинения вреда,— говорит юрист Сергей Радько.— По логике истцов получается, что если потерпевший вылечился, то нет и состава нарушения». Перспективы иска в ВС «представляются невысокими», высказал мнение адвокат московской коллегии «Аронов и партнеры» Иван Александров. «Значительная часть приводимых истцом доводов касается адекватности имеющегося регулирования,— считает он.— По мнению истца, оно неверно не только формально, но и содержательно. Но модель судебного контроля за законностью нормативного правового акта не предполагает возможности признать его недействующим по мотивам нецелесообразности принятия, неадекватности регулирования и так далее. Такая оценка отнесена к исключительной компетенции законодателя». Также Иван Александров считает неверным «ставить вопрос о противоречиях положений медицинских критериев и УК РФ».

Иван Буранов