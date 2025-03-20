В Орске паводком затопило поселок Рабочий

Поселок Рабочий, расположенный в Орске в Оренбургской области, затопило, сообщает местное издание Orsk.ru. В материале издания говорится, что река Елшанка вышла из берегов, так как дамба была «разбита» во время ремонтных работ на коллекторе. Вода уже подошла к жилым домам.

Подтопления в поселке зафиксировали еще вчера, 19 марта. За прошедшую ночь вода не отступила, в поселке затоплены участки и дворы на Болотной улице.

В районе Орска также затопило мост через реку Орь между селами Крыловка и Урпия. С 11:00 мск он закрыт для движения, из-за чего ограничено прямое сообщение между поселками. До поселка Крыловка организован автобусный маршрут №110, в село Урпия можно добраться в объезд через село Красный Чабан (49 км).

19 марта в Оренбургской области из-за паводков закрыли 29 мостов и 13 участков дорог регионального и муниципального значения. Большинство подтоплений сосредоточено на востоке области. За сутки уровень реки Урал у Оренбурга повысился на 74 см, до 4,2 м. Вечером 19 марта Федеральное агентство водных ресурсов заявило о решении снизить сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье во избежание затопления Орска.

Подробнее — в материале «Ъ».

Полина Мотызлевская