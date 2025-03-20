Первые регионы столкнулись с весенними паводками и затоплениями

По состоянию на 19 марта в городе Аша Челябинской области из-за прохождения воды по старому руслу реки Сим затопило семь улиц — там введен режим ЧС локального уровня. Паводок затронул 95 частных домов, МЧС эвакуировало 275 человек, в том числе 68 детей. Подтоплены 173 садовых дома и 329 приусадебных участков. По данным губернатора Челябинской области Алексея Текслера, «паводковые явления» наблюдаются в семи районах региона. Пострадавшим жителями Аши он обещал в первую очередь выделить единовременную выплату в размере 20 тыс. руб.

В Башкирии в деревни Азово Архангельского района из-за паводка и подъема уровня воды в реке Инзер эвакуировано более 100 человек, введен режим локального ЧС. В Самарской области в зоне риска из-за подтопления находится 33 населенных пункта — пострадать может 900 домов, где проживают около 2,5 тыс. человек, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. В Курганской области режим повышенной готовности веден в Целинном и в Шумихинском районах, где резко поднялся уровень воды в реке Чесноковка. Угрозы подтопления домов, по данным местного МЧС, пока нет. В Саратовской области режим повышенной готовности действует на восьми территориях — подтоплены два моста в Пугачевском и Ивантеевском районах и две насыпные плотины в Балаковском районе.

В Оренбуржье из-за паводков 19 марта закрыли 29 мостов и 13 участков дорог регионального и муниципального значения. Большинство подтоплений сосредоточено на востоке области. За сутки уровень реки Урал у Оренбурга повысился на 74 см — до 4,2 м. Вечером 19 марта Федеральное агентство водных ресурсов заявило о решении снизить сброс воды с Ириклинского водохранилища в Оренбуржье во избежание затопления Орска.

Напомним, в прошлом году в Оренбургской области произошел самый масштабный за всю историю наблюдений паводок. К середине апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 11,9 м — опасная отметка была превышена на 2,6 м. В регионе затопило более 32 тыс. жилых домов. Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу и людям пришлось экстренно эвакуироваться. Помимо Оренбурга сильно пострадали территории в Курганской, Челябинской и Тюменской областях.

Полина Ячменникова