Непубличный инвестор федеральной сети из Перми получил 1 млрд рублей прибыли

Пермская организация «Бавэро групп», ставшая в прошлом году совладельцем столичной продуктовой сети «Азбука вкуса», отчиталась о финансовых результатах деятельности за 2024 год. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», в минувшем году компания получила 170,59 млн руб. выручки и 1,19 млрд руб. чистой прибыли. АО «Бавэл групп» создано в октябре 2023 года и ведет деятельность в сфере капиталовложений в уставные капиталы, венчурного инвестирования, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Учредители АО не раскрываются, гендиректором предприятия является Максим Леванов, в качестве ИП он консультирует по вопросам экономической деятельности и управления. Господин Леванов владеет двумя пермскими («Левма групп», профессиональная коллекторская организация «Дебт холдинг») и одной московской компанией («Аутиакс групп»). Общества работают в сфере вложений в ценные бумаги, консультирования по вопросам экономической деятельности и управления, а также деятельности агентств по сбору платежей.

Весной 2024 года пермская компания «Бавэро групп» стала новым инвестором сети супермаркетов «Азбука вкуса». Владельцы «Азбуки вкуса», миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов, согласовали выход из капитала ритейлера. Суммарно они владели почти 40% акций компаний. Среди претендентов на покупку «Азбуки вкуса» СМИ ранее называли корпорацию «Яндекс», а также ритейлеров «Магнит» и Х5 Group. В 2023 году сеть, управляющая продуктовыми магазинами в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, увеличила выручку до 86 млрд руб. Чистая прибыль «Азбуки вкуса» составила 812 млн руб., при этом 2022 год ритейлер завершил с убытком в размере 952 млн руб.