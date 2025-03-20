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На Дону навигация начнется 1 апреля

В Ростовской области с 1 апреля начнется судоходная навигация по Дону. Первые суда отправятся на Волгу уже 3 апреля, сообщил глава администрации бассейна внутренних водных путей Сергей Гайдаев.

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Несмотря на ожидаемое маловодье, которое может повлиять на навигацию, пассажирская навигация откроется 25 апреля. Из Ростова-на-Дону в Волгоград отправится четырехпалубный теплоход «Волга Стар».

«Заявок пока нет. Они начнут поступать ближе к 1 апреля. Например, владельцы теплоходов, которые ходят из Ростова в сторону Волги, обычно направляют заявки за один-два дня»,— сообщил Сергей Гайдаев.

Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова объявила о планах приобретения судов на подводных крыльях и обустройства четырех плавучих причалов в Старочеркасской, Пухляковской, Семикаракорске и Романовской к 2025 году.

Николай Аксенов

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