Трамп показал, как работает кнопка для вызова колы в Овальном кабинете

В ходе экскурсии по Овальному кабинету в Белом доме с журналисткой FoxNews Лорой Ингрем президент США Дональд Трамп объяснил, зачем на его столе находится красная кнопка. Он добавил, что многие СМИ убеждены, что эта кнопка предназначена для запуска боевых ракет.

«Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света»,— пошутил господин Трамп и нажал на кнопку (видеозапись беседы опубликована на канале FoxNews). Затем Дональд Трамп рассказал, что кнопка предназначена для заказа диетической колы.

Кнопка для вызова газировки была установлена в Овальном кабинете в период первого президентства Дональда Трампа — с 2017 по 2021 год. В 2021 году президент США Джо Байден убрал кнопку из Овального кабинета. После того как господин Трамп повторно вступил в должность президента, он распорядился вернуть кнопку для вызова напитка.