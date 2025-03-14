Поджог вышки сотовой связи «Билайна» произошел ночью в Парголово

Очередной случай поджога вышки сотовой связи произошел в Выборгском районе Петербурга. О ночном возгорании на улице 1 Мая у дома 54 сообщает утром 14 марта 78.ru.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы возгорания на самой вышке и прилегающих к ней шкафах. Оборудование принадлежит ПАО «Вымпелком» (оператор «Билайн»).

По данным «Фонтанки», вышка не огорожена забором и находится в парке. Видеонаблюдение на объекте отсутствует. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал об уголовном деле после аналогичного случая поджога вышки сотовой связи в деревне Заневка под Петербургом.

Андрей Цедрик