«Россети Тюмень» направили 2,9 млн на повышение надежности электроснабжения отдаленного поселка в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Таежная» в ХМАО-Югре, благодаря чему повышена надежность электроснабжения отдаленного поселка Таежного с населением более 1,6 тысячи человек. На технические мероприятия компания направила 2,9 млн рублей.



Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора общей мощностью 12,5 МВА и оснастили питающий центр новыми устройствами регулирования напряжения под нагрузкой. Также специалисты заменили ключевые элементы системы оперативного постоянного тока, которая обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики в случае прекращения подачи электричества на объект. Установленное оборудование служит дольше и не требует постоянного обслуживания.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Работы на подстанции 110 кВ «Таежная» повысили надежность электроснабжения жителей и социально значимых учреждений одноименного поселка, в числе которых детский сад, школа и амбулатория.

АО «Россети Тюмень»