«Дональд Трамп явно смягчил риторику в отношении Киева»

Белый дом сообщил, что по результатам телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны серьезно продвинулись на пути к миру. Президент Украины, со своей стороны, согласился прекратить удары по российским энергообъектам. Одновременно Киев запросил новые системы ПВО, а Вашингтон подтвердил продолжение поставок американского оружия и разведданных. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп «окончательно простил» Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор», на этот раз с Владимиром Зеленским. Общались час. Для сравнения: с Владимиром Путиным — два часа. По словам президента США, цель этого общения — попытаться сблизить позиции Украины и России, привести их к общему знаменателю. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт решила отбросить ложную скромность и назвала диалог двух лидеров «фантастическим»: стороны «сильно продвинулись» по вопросу окончания боевых действий. Господин Зеленский подтвердил, что по-прежнему готов к прекращению огня, как и настаивает американский лидер, и согласился воздержаться от ударов по российским энергетическим объектам.

Зеленский запросил у партнера дополнительные системы ПВО. Трамп обещал изучить, что имеется в наличии, и дать подробный ответ. При этом американское оружие продолжит поступать на Украину, так же как и разведданные. США внесли свое предложение — они готовы помочь Украине в управлении ее энергетикой, в частности, атомными станциям, и это будет самой лучшей гарантией безопасности подобных активов. Интересное заявление. Можно предположить, что Трамп не прочь забрать со временем под контроль всю украинскую экономику. К слову, широко разрекламированная ресурсная сделка до сих пор не подписана. Однако Трамп об этом помнит, но сейчас главное прекратить огонь.

Заметно изменение тональности со стороны американского лидера. Он больше не требует, как раньше, вернуть потраченные деньги — теперь он готов помочь.

Звучит это намного приятнее, хотя можно предположить, что сути по большому счету все это не меняет. Главный вывод заключается в том, что украинский лидер ни в чем не противоречит Трампу и почти во всем с ним согласен. США со своей стороны готовы и дальше работать с Зеленским. Фраза «диктатор без выборов», судя по всему, уже в прошлом. И на самих выборах американцы, похоже не настаивают.

Это явно противоречит мнению Москвы о том, что нынешний украинский лидер нелегитимен и иметь с ним дело, конечно, можно, но не желательно. При этом Трамп явно сменил риторику, сгладил острые углы в отношении Киева. Что касается антироссийских санкций, глава Белого дома на намерен этот вопрос пока что обсуждать, как в части усиления, так и, наоборот, ослабления.

В целом Вашингтон ставит задачу перейти от частичного к полному прекращению огня. И Зеленский опять же не против. Подобное устремление нельзя не поддержать, хотя путь к этому предстоит нелегкий. И это очень мягко сказано.

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Дмитрий Дризе