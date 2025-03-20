Почти в 20 СНТ в Сургуте будут отключать электричество в течение четырех дней

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) почти 20 дачных кооперативов останутся без электричества на четыре дня из-за планового ремонта электросетей, сообщили в Сургутских городских электросетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Работы начнутся 20 марта и будут проводиться ежедневно до 24 марта с 10:00 до 16:00. Электричество отключат в садоводствах «Прибрежный», «Энергостроитель», «Полимер», «Заречный», «СТ-7», «СТСН- 3», «Магистраль», «Берендей», «Энергетик-2», «Май»,»Дзержинец», «Буровик», «Тюльпан», «Дорожник», «Жемчужина», «Дружба», СПК «Север», «Север-1», а также в поселке Дорожный.

В компании призвали жителей дачных кооперативов отнестись с пониманием к временным неудобствам. Ремонт направлен на улучшение качества и надежности электроснабжения.

Ирина Пичурина