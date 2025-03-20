Проекты строительства двух гостиниц в Шерегеше прошли экспертизу

Проекты ООО «УГМК-Застройщик» (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) по строительству апарт-отелей №3 и №4 на территории курорта «Шермонт» в Шерегеше получили положительное заключение экспертизы, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе компании. Отправлены заявления на получение разрешений на строительство объектов. Гостиницы рассчитаны на 250 номеров каждая.

В настоящее время компания на этой территории строит апарт-отель №1 на 302 номера с рестораном на 650 мест и конференц-залами общей площадью 1,3 тыс. кв. м, а также апарт-отель отель №2 на 328 номеров с рестораном на 120 мест, термальным комплексом и открытым бассейном площадью 3,3 тыс. кв. м. Ввод объектов запланирован к горнолыжным сезонам 2025-2026 и 2026-2027 годов.

«УГМК-Застройщик» с 2022 года реализует проект КРТ СТК «Шерегеш» общей площадью более 427 га. Программа рассчитана до 2042 года и включает пять этапов. Реализация проекта предусматривает увеличение существующего номерного фонда горнолыжного курорта на 7,5 тыс. номеров и создание инфраструктуры aprеs-ski. Инвестиции в проект составят более 100 млрд руб.

Лолита Белова