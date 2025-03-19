В Госдепе рассказали о следующей встрече представителей России и США

Участники предстоящего раунда переговоров России и США обсудят технические рамки соглашения о прекращении огня на Украине, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс. Их проведут не главы министерств, уточнила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Это будут старшие сотрудники — это все, что я могу вам сказать. Это будут не главы (министерств.— "Ъ")..., они будут обсуждать технические рамки»,— сообщила госпожа Брюс. Она добавила, что встреча пройдет в ближайшие дни. Также она рассказала о просьбе президента США Дональда Трампа провести эти обсуждения как можно быстрее. «Мы увидим некоторые результаты переговоров, я думаю, очень скоро»,— сказала она.

Госпожа Брюс не ответила на вопрос, будут ли переговоры проходить с участием не только России и США, но еще и с представителями Украины. «Это, вероятно, все еще обсуждается, организовывается. Поэтому я не могу говорить о конкретике договоренностей. Но этого будет достаточно, чтобы технически работать с тем, что было согласовано в телефонной беседе двух президентов»,— сказала представитель Госдепартамента США.

18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По результатам переговоров Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Теперь Москва и Вашингтон намерены обсуждать прекращение боевых действий в Черном море.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».