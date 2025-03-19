МЧС: уровень воды в вышедшей из берегов реки в Минусинске снизился на 35 см

В городе Минусинске Красноярского края завершаются берегоукрепительные работы на реке Минусинка. Вода ушла на 35 см. Ситуация стабилизируется, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Красноярского края Фото: МЧС Красноярского края

В превентивных целях сотрудники МЧС проводят отсыпку моста через реку. На месте работает 261 сотрудник ведомства, задействованы 63 единицы техники. Как сообщает администрация города, сейчас уровень воды в Минусинке не повышается, местами наблюдается снижение.

Сегодня, 19 марта, произошел разрыв земляной насыпи на реке Минусинка. По данным МЧС на 17:00 мск, затоплено 13 приусадебных участков, эвакуированы 22 человека, в том числе 6 детей. Днем региональное МЧС сообщало, что из-за «активного снеготаяния» поток талых вод поступает в реку Минусинка со стороны поселка Суходол. Тогда в ведомстве предупреждали об угрозе выхода воды из русла и затопления домов по улицам Канской, Хвастанцева, Подгорной. Спустя несколько часов стало известно о прорыве дамбы со стороны поселка Малая Минуса.

Власти организовали два пункта временного размещения общей вместимостью 150 человек. К ликвидации последствий прорыва привлекли 247 местных спасателей и 67 единиц техники. Из Красноярска в город выехали 50 сотрудников и 8 единиц техники, в том числе плавсредства и насосная станция. Глава города Дмитрий Меркулов призвал уехать и жителей улиц Канской, Садовой, Хвастанцева и Подгорной. Он также попросил местных жителей подключиться к ликвидации последствий.