В Красноярском крае прорвало дамбу, эвакуированы 22 человека

В городе Минусинске Красноярского края произошел разрыв земляной насыпи на реке Минусинка. Под угрозой подтопления находятся 120 жилых домов. По данным МЧС на 17:00 мск, затоплено 13 приусадебных участков, эвакуированы 22 человека, в том числе 6 детей. Сейчас сотрудники ведомства проводят берегоукрепительные работы на реке.

Днем региональное МЧС сообщало, что из-за «активного снеготаяния» поток талых вод поступает в реку Минусинка со стороны поселка Суходол. Тогда в ведомстве предупреждали об угрозе выхода воды из русла и затопления домов по улицам Канской, Хвастанцева, Подгорной.

Спустя несколько часов стало известно о прорыве дамбы со стороны поселка Малая Минуса. Власти организовали два пункта временного размещения общей вместимостью 150 человек. К ликвидации последствий прорыва привлекли 247 местных спасателей и 67 единиц техники. Из Красноярска в город выехали 50 сотрудников и 8 единиц техники, в том числе плавсредства и насосная станция.

Около 17:00 из города эвакуировали 22 человека. Глава города Дмитрий Меркулов призвал уехать и жителей улиц Канской, Садовой, Хвастанцева и Подгорной. Он также попросил местных жителей подключиться к ликвидации последствий. В комментариях под его постом во «ВКонтакте» они оставляют свои данные для связи.

Полина Мотызлевская