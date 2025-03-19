ФРС США вновь сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25–4,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания, завершившегося сегодня, 19 марта, сохранила базовую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Показатель безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной»,— говорится в сообщении.

Также ФРС сообщила, что с апреля будет снижать объем государственных облигаций (US Treasuries) на своем балансе с $25 млрд до $5 млрд. Отмечается, что ФРС стремится к достижению целевого показателя уровня инфляции в 2%.

На заседании в декабре прошлого года ФРС понизила ставку на 25 базисных пунктов. 23 января текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что «потребует немедленного снижения процентных ставок».

По итогам февраля индекс потребительских цен в США вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,2% — по сравнению с месяцем ранее. Темпы инфляции немного замедлились в сравнении с январем, когда цены выросли на 3% в годовом выражении. Многие аналитики отмечают, что, хотя сейчас темпы инфляции в США замедлились, они, скорее всего, вырастут после того, как на американскую экономику начнут воздействовать введенные Дональдом Трампом импортные пошлины.

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