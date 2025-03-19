МИД Азербайджана назвал условия для подписания мирного договора с Арменией

Мирный договор с Арменией может быть подписан после того, как армянские власти устранят ряд препятствий. Об этом в среду заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, речь идет об отказе от содержащихся в конституции Армении территориальных претензий к Баку, а также о смене позиции Еревана по Минской группе ОБСЕ.

«Министр Джейхун Байрамов, проинформировав о текущей ситуации в регионе и мирном процессе, подчеркнул, что, несмотря на завершение переговоров по тексту мирного соглашения, для подписания соглашения необходимо внести соответствующие поправки в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к нашей стране. Вместе с тем была отмечена важность ликвидации уже неактуальной Минской группы ОБСЕ и других соответствующих структур»,— говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, размещенном в Telegram-канале ведомства.

14 марта министр иностранных дел Азербайджана сообщил, что Баку и Еревану удалось согласовать текст мирного соглашения, работа над которым велась много лет. Власти Армении заявили, что готовы начать консультации с Баку по срокам и месту подписания соглашения. Азербайджанская сторона, в свою очередь, выдвинула требования к Армении начать выполнение отдельных условий, в том числе внести поправки в конституцию страны.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Анастасия Домбицкая