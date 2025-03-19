Каперанга взяли за три миллиона

В Санкт-Петербурге военный суд отправил на два месяца в следственный изолятор начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Он обвиняется во взяточничестве: по версии следствия, морской офицер требовал от коммерсанта 8 млн руб. за покровительство при исполнении контракта с его ведомством в рамках гособоронзаказа, но получить успел только часть этой суммы. Каперанг претензии следствия отвергает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олега Лопатиева задержали после того, как он, по версии следствия, получил от предпринимателя 3 млн рублей

Фото: оперативная съемка Олега Лопатиева задержали после того, как он, по версии следствия, получил от предпринимателя 3 млн рублей

Фото: оперативная съемка

Как стало известно “Ъ”, начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ капитан 1-го ранга Олег Лопатиев был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ России 15 марта в ресторане «IL Патио» на территории петербургского аэропорта Пулково.

Это произошло после того, как морской офицер получил от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева, действовавшего под контролем оперативников, 3 млн руб.

о данным следствия, это была часть оговоренной ранее суммы в 8 млн руб., которую Олег Лопатиев требовал от предпринимателя за «общее покровительство и попустительство» при реализации компанией контракта, заключенного с военным ведомством в рамках оборонного заказа.

АО «Изумруд» занимается разработкой и производством сложных технических устройств для разных сфер деятельности. В частности, там производятся компрессоры «Бриз», предназначенные для систем обеззараживания содержимого выгребных ям и септиков; зарядно-разрядные щиты для обеспечения электропитанием потребителей от судовой сети и многое другое. С 2007 года завод входит в состав АО «Концерн "Моринформсистема-Агат"» наряду с другими предприятиями, формирующими практически весь спектр интеллектуальной начинки различных технических устройств.

После задержания каперанга доставили в военное следственное управление СКР по Ленинградскому военному округу, где его допросили, после чего предъявили обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Заседание по избранию каперангу меры пресечения проходило в Санкт–Петербургском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. По информации источников “Ъ” в правоохранительных органах, следствие в своем ходатайстве о заключении фигуранта под стражу указало, что обвиняемый, оставаясь на свободе, в силу занимаемой должности может оказывать давление на свидетелей, в том числе на данный момент не установленных, или угрожать им, а также уничтожить доказательства по делу или иным способом помешать расследованию. Кроме того, следователь подчеркнул, что за вменяемое господину Лопатиеву в вину преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, что может стать для него стимулом скрыться от правоохранительных органов.

Сам 55-летний офицер свою вину категорически отрицает, в суде против заключения его в СИЗО возражал и просил домашний арест.

Сторона защиты пояснила, что доводы военного следователя в пользу помещения фигуранта в изолятор не соответствуют действительности. В частности, по словам адвокатов, загранпаспорт Олег Лопатиев сдал в свое структурное подразделение, поэтому уехать за границу не может. Он имеет постоянное место проживания — приобретенную на жилищную субсидию квартиру в Петербурге, женат, ранее не был судим. Защита также просила о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Однако суд согласился с аргументами следствия и арестовал военного моряка до 14 мая.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург