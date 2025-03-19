Каперанга взяли за три миллиона
Начальник радиотехнической службы ВМФ арестован по делу о взятке
В Санкт-Петербурге военный суд отправил на два месяца в следственный изолятор начальника радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Он обвиняется во взяточничестве: по версии следствия, морской офицер требовал от коммерсанта 8 млн руб. за покровительство при исполнении контракта с его ведомством в рамках гособоронзаказа, но получить успел только часть этой суммы. Каперанг претензии следствия отвергает.
Олега Лопатиева задержали после того, как он, по версии следствия, получил от предпринимателя 3 млн рублей
Фото: оперативная съемка
Как стало известно “Ъ”, начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ капитан 1-го ранга Олег Лопатиев был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ России 15 марта в ресторане «IL Патио» на территории петербургского аэропорта Пулково.
Это произошло после того, как морской офицер получил от гендиректора АО «Изумруд» Станислава Медведева, действовавшего под контролем оперативников, 3 млн руб.
о данным следствия, это была часть оговоренной ранее суммы в 8 млн руб., которую Олег Лопатиев требовал от предпринимателя за «общее покровительство и попустительство» при реализации компанией контракта, заключенного с военным ведомством в рамках оборонного заказа.
АО «Изумруд» занимается разработкой и производством сложных технических устройств для разных сфер деятельности. В частности, там производятся компрессоры «Бриз», предназначенные для систем обеззараживания содержимого выгребных ям и септиков; зарядно-разрядные щиты для обеспечения электропитанием потребителей от судовой сети и многое другое. С 2007 года завод входит в состав АО «Концерн "Моринформсистема-Агат"» наряду с другими предприятиями, формирующими практически весь спектр интеллектуальной начинки различных технических устройств.
После задержания каперанга доставили в военное следственное управление СКР по Ленинградскому военному округу, где его допросили, после чего предъявили обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Заседание по избранию каперангу меры пресечения проходило в Санкт–Петербургском гарнизонном военном суде в закрытом режиме. По информации источников “Ъ” в правоохранительных органах, следствие в своем ходатайстве о заключении фигуранта под стражу указало, что обвиняемый, оставаясь на свободе, в силу занимаемой должности может оказывать давление на свидетелей, в том числе на данный момент не установленных, или угрожать им, а также уничтожить доказательства по делу или иным способом помешать расследованию. Кроме того, следователь подчеркнул, что за вменяемое господину Лопатиеву в вину преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, что может стать для него стимулом скрыться от правоохранительных органов.
Сам 55-летний офицер свою вину категорически отрицает, в суде против заключения его в СИЗО возражал и просил домашний арест.
Сторона защиты пояснила, что доводы военного следователя в пользу помещения фигуранта в изолятор не соответствуют действительности. В частности, по словам адвокатов, загранпаспорт Олег Лопатиев сдал в свое структурное подразделение, поэтому уехать за границу не может. Он имеет постоянное место проживания — приобретенную на жилищную субсидию квартиру в Петербурге, женат, ранее не был судим. Защита также просила о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Однако суд согласился с аргументами следствия и арестовал военного моряка до 14 мая.