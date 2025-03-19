Депутаты хотят расширить свое представительство в Конституционном суде

Группа депутатов от «Новых людей», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который позволил бы участвовать в заседаниях Конституционного суда (КС) представителям всех парламентских фракций. Соответствующая поправка к ст. 53 закона «О Конституционном суде» появилась на сайте нижней палаты сегодня, 19 марта.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заседание Конституционного суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Депутаты предлагают дополнить эту статью фразой о том, что «максимальное количество представителей Государственной думы определяется количеством фракций в Государственной думе». В таком случае нынешний созыв нижней палаты смогут представлять в КС сразу пять парламентариев, по одному от каждой фракции. «Такое решение обеспечит равное участие всех политических сил в процессе обращения в КС, что повысит объективность и легитимность принимаемых судебных решений, укрепит принципы демократии, плюрализма и верховенства права»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно действующему закону о КС, каждая из сторон в конституционном судопроизводстве «может иметь не более трех представителей». На практике же Госдуму в КС представляет один человек: сейчас эти функции исполняет депутат Юрий Петров («Единая Россия»).

Авторы законопроекта напоминают, что решения КС играют ключевую роль в обеспечении верховенства Конституции, защите прав и свобод граждан, а также в поддержании стабильности правовой и политической системы страны. «В связи с этим важно, чтобы при рассмотрении дел в КС учитывались позиции всех значимых политических сил»,— подчеркивают депутаты.

Божена Иванова