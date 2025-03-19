Начальника радиотехнической службы ВМФ обвинили в получении взятки

Как стало известно «Ъ», военные следственные органы Следственного комитета России (СКР) предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) начальнику радиотехнической службы ВМФ капитану первого ранга Олегу Лопатиеву. Он был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ в аэропорту Пулково, доставлен на допрос, после чего по ходатайству военного следственного управления СКР по Ленинградскому военному округу Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал капитана Лопатиева на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент задержания Олега Лопатиева

Фото: оперативная съемка Момент задержания Олега Лопатиева

Фото: оперативная съемка

По версии следствия, Олег Лопатиев потребовал у коммерсантов, которые выполняли работы по контрактам с военно-морским ведомством, 8 млн руб. за «общее покровительство». Получить фигурант успел только часть этой суммы.

Николай Игорев