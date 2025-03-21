Софию Князеву ждут в клинике 26 марта

14 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Пермь» мы рассказали историю 12-летней Софии Князевой из Пермского края («Когда пройдет боль», Наталья Волкова). У девочки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Врачи установили Соне в бедра и голени растущие штифты, девочка стала ходить. К сожалению, недавно начало прогрессировать искривление правой голени, установленный в нее штифт деформировался и стал мал — его нужно срочно заменить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Родители Сони благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран София Князева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ София Князева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 14 марта 7890 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Пермь», «Волгоград-ТРВ», «Адыгея», «Мордовия» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 20 компаний исчерпывающе помогли 69 детям, собрано 22 311 418 руб.