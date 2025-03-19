Суд Кишинева приговорил оппозиционного депутата Нестеровского к 12 годам тюрьмы

Суд Кишинева приговорил депутата парламента Молдавии, одного из лидеров оппозиционной партии «Возрождение» Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его обвинили в коррупции и принятии средств для финансирования политической партии от организованной преступной группы. Сам подсудимый не явился на судебное заседание, приговор был озвучен в его отсутствие.

«Суд постановил признать Александра Нестеровского виновным»,— говорится в решении суда (цитата по РИА Новости). Суд постановил «приговорить его к 12 годам лишения свободы», вменив ему в вину участие в «пассивной коррупции, а также принятие финансирования для политической партии от организованной преступной группы».

В партии «Возрождение» назвали судебный процесс политическим преследованием, а само дело против депутата — сфабрикованным. «Александр (Нестеровский) на себе в полной мере ощущает давление режима (Майи. — "Ъ") Санду, которая устроила ему травлю в попытке не допустить ни к каким выборам»,— заявил лидер оппозиционного блока «Победа», куда входит партия «Возрождение», Илан Шор.

Александр Нестеровский — один из лидеров оппозиционной молдавской партии «Возрождение», которая с апреля 2024 года входит в коалицию «Победа». Сторонники коалиции выступают за сотрудничество и развитие связей с Россией и Евразийским экономическим союзом. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Александра Нестеровского депутатской неприкосновенности, а суд Кишинева вынес решение о его аресте. В партии «Возрождение» расценили решение как попытку «выбить» Александра Нестеровского из предвыборной гонки на местных выборах.

Подробнее о блоке «Победа» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая