Кадыров посетил ОАЭ по приглашению президента для участия в ифтаре

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению главы государства Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна. Господин Кадыров принял участие в ифтаре (вечерний прием пищи во время рамадана). Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

«Шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян оказал мне очень теплый и высокий прием. Для меня каждая встреча с ним — это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином, чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение»,— сказал господин Кадыров.

В октябре 2024 года глава Чечни встретился с Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Господин Кадыров отмечал, что в будущем отношения между Россией и ОАЭ будут развиваться и укрепляться.

Президент ОАЭ посещал Москву в октябре прошлого года. В ходе неформальной встречи в Ново-Огарево президент России Владимир Путин обсудил с Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном развитие отношений двух стран. Также президент ОАЭ принял участие в саммите БРИКС в Казани, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года.

Подробнее об отношениях России со странами Персидского залива — в материале «Ъ» «У России со странами Персидского залива совет да сотрудничество».