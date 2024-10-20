Путин проводит неформальную встречу с президентом ОАЭ в Ново-Огарево

В президентской резиденции в Ново-Огарево началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Как сказал российский президент, главы государств «поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам».

Господин Путин заявил о развитии отношений Москвы и Абу-Даби по всем направлениям. Он отметил рост товарооборота между странами в три раза по итогам последних трех лет. При этом российский глава сообщил, что темпы роста в последние месяцы стали снижаться, что станет предметом для обсуждения на уровне межправкомиссий.

Президент также рассказал о реализации 60 совместных проектов по линии суверенных фондов. «Растут туристические обмены. Много внимания уделяем вопросам гуманитарного взаимодействия, проходят дни культуры. Необходимое внимание уделяется вопросам образования»,— заключил господин Путин.

Официальная программа между представителями стран запланирована на понедельник 21 октября. Президенты с участием делегаций обсудят двусторонние темы и международные дела. В частности, планируется обсуждение обстановки на Ближнем Востоке. Также президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани с 22 по 24 октября.