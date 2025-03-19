Казанец получил 17 лет тюрьмы за отравление пассажиров
Таксиста из Казани приговорили к 17 годам лишения свободы за отравление пассажиров сильнодействующим веществом с целью их ограбления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Татарстан.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По материалам дела, в 2023 году виновный работал в такси и предлагал пассажирам напитки, в которые подмешивал сильнодействующее вещество, полученное от психически больного знакомого.
Пока люди находились в состоянии опьянения, он воровал у них ценные вещи.
От действий таксиста пострадали три человека, один из которых скончался в результате отравления. Одного из потерпевших — 16-летнего подростка — мужчина ограбил и бросил без сознания на дороге на холоде.