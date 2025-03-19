«Кордиант» прогнозирует рынок легковых шин в РФ на уровне прошлого года

«Кордиант» прогнозирует продажи на российском рынке легковых шин в 2025 году на уровне прошлого года, сообщил «Ъ» гендиректор шинного холдинга Вадим Володин. По оценке компании, рынок легковых шин в РФ в 2024 году вырос на 23%, до 56,4 млн штук. Доля «Кордианта» в легковом сегменте составила 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Я думаю, что рынок останется на уровне прошлого года»,— прокомментировал господин Володин. Топ-менеджер уточнил, что в целом прогнозировать ситуацию довольно трудно: в прошлом году повлиял значительный рост продаж новых автомобилей, а в текущем году заметен спад. «С другой стороны, у нас 45 млн автомобилей, здесь 1,5 млн особо погоды не делает, есть вторичный рынок»,— сказал он.

Производство легковых шин за прошлый год выросло на 20% в годовом выражении, до 34,5 млн штук, в том числе за счет запуска площадки Gislaved в Ульяновске, оценивают в «Кордианте». «Сейчас мы видим, что везется меньше из Китая. Но с другой стороны, каждая площадка — и мы в том числе — нацелена на увеличение объемов выпуска. И Pirelli, и Ikon Tyres, и мы намерены максимально занять нишу. Поэтому объем производства в России будет в этом году максимален. А с точки зрения реализации — вопрос, насколько потребитель будет восприимчив к продукту и насколько внешние воздействия не помешают этому процессу»,— отмечает Вадим Володин.

Но экспансия китайских производителей, по словам господина Володина, на российском рынке шин не заканчивается. В 2024 году импорт вырос на 25%, до 25 млн шин. «Доля КНР по-прежнему высокая — более 70%»,— отмечают в компании, уточняя, что «четко понимают, как противостоять этому».

«Кордиант», сказал Вадим Володин, намерен вывести все свои предприятия на полную мощность — 15 млн шин в год — до конца 2026 года. Сейчас в периметре холдинга пять площадок: в Омске и Ярославле, а также выкупленные у иностранных собственников бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас — заводы Gislaved). С октября 2024 года активами «Кордианта» владеет «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Наталия Мирошниченко