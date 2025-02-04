ЛДПР предложила ввести в Нижегородской области День многодетной семьи

Состоящая из двух депутатов фракция ЛДПР в заксобрании Нижегородской области внесла законопроект об установлении в регионе Дня многодетной семьи. Проект документа датирован в базе законопроектов 31 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В пояснительной записке инициаторы отмечают ухудшение демографической ситуации в Нижегородской области, но при этом в регионе растет число многодетных семей, по итогам 2024 года их насчитывается больше 32 тыс.

Депутаты предлагают отмечать праздник в первое воскресенье сентября. Эту дату авторы законопроекта связывают с Днем знаний, а также празднованием Дня памяти благоверных Петра и Февронии (19 сентября).

Аналогичные праздники уже установлены в Курской и Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», 2025-2030 годы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил в регионе «пятилетием семьи».

Галина Шамберина