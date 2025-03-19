Упрощенную выдачу жилищных сертификатов в Курской области расширили на 74 населенных пункта

Власти Курской области расширили список населенных пунктов, жители которых смогут получить жилищные сертификаты без проведения комиссионного обследования домовладений. К списку добавлены еще 74 населенных пункта в Беловском, Большесолдатском, Суджанском, Льговском и Кореневском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров пояснил, что в указанных населенных пунктах власти региона будут вести работу по выдаче жилищных сертификатов по «заочной оценке», представленной Минобороны. Сейчас, по словам господина Базарова, в 74 пунктах зафиксированы 80 полностью разрушенных боевыми действиями домов.

«Работу ведем регулярно, не останавливаясь. Каждый, чье жилье разрушили украинские боевики, обязательно получит сертификат»,— приводит слова господина Базарова пресс-служба правительства региона.

В случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить жилищный сертификат, дающий субсидию на покупку квартиры (70 тыс. руб. за 1 кв. м). Сертификаты выдает минстрой Курской области. По данным на середину февраля 2025 года, жителям выдано более 6,6 тыс. сертификатов, из них реализовано 2 тыс. сертификатов на общую сумму 11,9 млрд руб. Работа комиссий по обследованию поврежденных домов сейчас ведется в 232 населенных пунктах Курской области.

Полина Мотызлевская