Бизнесменов тянут к «Истоку»

Чкаловский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предпринимателей Вадима Лукача и Олега Молотилова, обвиняемых в мошенничестве и отмывании 453 млн руб. По версии следствия, они незаконно в 2007 году получили контроль над землями ФГУП «Исток» Россельхозакадемии в районе аэропорта Кольцово общей площадью более 3,4 млн кв. м. Вину они не признали, защита называет обвинение «противоречивым».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу бизнесменов Вадима Лукача (слева) и Олега Молотилова (справа) в Чкаловском райсуде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу бизнесменов Вадима Лукача (слева) и Олега Молотилова (справа) в Чкаловском райсуде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2007 году Вадим Лукач создал организованную группу, в состав которой он привлек Олега Молотилова и директора ФГУП «Исток» Россельхозакадемии Дмитрия Солохина. Как установило следствие, подельники разработали преступный план, согласно которому смогли получить разрешение Россельхозакадемии на переоформление земельных участков ФГУП «Исток» для постоянного и бессрочного пользования. Речь идет о территории в районе аэропорта Кольцово с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного использования, находящегося в федеральной собственности.

Они последовательно раздробили территорию на более мелкие участки с их последующим оформлением на юридические лица, подконтрольные Лукачу и Молотилову. Право собственности, по версии следствия, они оформили по льготным условиям без проведения процедуры торгов.

Как считает следствие, Вадим Лукач руководил и координировал действия других участников мошенничества. В 2007 году Дмитрий Солохин, используя служебное положение, обратился в Россельхозакадемию и сообщил, что «добросовестный инвестор Вадим Лукач» готов приобрести бессрочное право аренды земельных участков ФГУП «Исток».

По версии следствия, Солохин знал, что оплата на право аренды произведена не будет. Лукач на встречах с руководством Россельхозакадемии говорил, что хочет выкупить право аренды на участок «в целях финансового оздоровления данного предприятия». В результате члены президиума вуза дали согласие на передачу права аренды на земельный участок ФГУП «Исток».

Вадим Лукач дал указание Олегу Молотилову создать подконтрольные юридические лица для оформления права аренды на участок. Сообщники обратились в Росимущество и заключили договор об аренде земельного участка на 13 лет. Право аренды они оформили на подконтрольную компанию «Випстрой», которая не осуществляла хозяйственной деятельности.

В 2010 году «Випстрой» уступил ЗАО «Галапагос» право аренды участка за 75 млн руб. Компанию «Галапагос» создал Олег Молотилов в 2008 году от имени своей знакомой, которая, по данным следствия, не была осведомлена о преступных намерениях. Позже он стал гендиректором и переименовал ее в ЗАО «Амос-Групп». Компанию «Випстрой» сообщники решили обанкротить, создав ее искусственную задолженность перед Вадимом Лукачем.

В период с 2010 по 2013 года подельники раздробили подконтрольную территорию «Истока» на 29 мелких участков для заключения новых договоров аренды. «Амос-Групп» выкупила их на льготных условиях без проведения торгов. С 2017 по 2022 год компания оформила на них государственную регистрацию права собственности. Таким образом, по версии следствия, Вадим Лукач и Олег Молотилов завладели участками общей рыночной стоимостью более 453,5 млн руб., причинив этим ущерб Российской Федерации.

Ранее источник «Ъ-Урал», знакомый с ходом расследования, сообщал, что Олег Молотилов и Вадим Лукач подавали иск к Росимуществу в Свердловский арбитражный суд с требованием продать им земли в собственность по льготной ставке, так как земля сельхозназначения находилась у них в аренде в течение трех лет. Суд удовлетворил иск бизнесменов в полном объеме и обязал Росимущество передать земли в их частную собственность по сниженной ставке. По словам собеседника «Ъ-Урал», якобы бизнесмены решили приобрести земли, чтобы сменить категорию участка, привлечь инвесторов и построить на ней жилые кварталы.

В 2022 году прокуратура Свердловской области в интересах Российской Федерации в лице Росимущества подала гражданский иск к предпринимателям и аффилированным с ними организациям. В октябре 2023 года суд признал сделки купли-продажи части земель недействительными.

Расследованием дела занималось главное следственное управление СКР. В 2023 году Басманный районный суд Москвы арестовал бизнесменов. В феврале 2024 года они были переведены под домашний арест. Сейчас в отношении них действует мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В среду, 19 марта, Чкаловский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова, обвиняемых по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дмитрий Солохин скончался в 2012 году. При этом, по данным следствия, он в полном объеме выполнил преступные действия в рамках своей роли.

Подсудимые вину не признали. «На наш взгляд, это искусственно сформулированное обвинение, чтобы придать гражданско-правовым отношениям вид преступных деяний. Суд констатировал, что приватизация была незаконной, в 2022 году все земли были возвращены в федеральную собственность. По делу не заявлен гражданский иск, к нашим доверителям нет имущественных претензий»,— подчеркнул адвокат Олега Молотилова Максим Колесников. По его мнению, обвинение является «противоречивым», так как в нем утверждается, что преступная группа была создана в 2007 году с целью льготной приватизации земли, при этом «сама возможность такой льготной приватизации появилась только в июне 2014 года».

Мария Шараева