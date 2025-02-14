Бизнесменов Лукача и Молотилова начали судить за махинации с землей на 400 млн

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесменов Олега Молотилова и Вадима Лукача, обвиняемых в отмывании денежных средств в размере более 400 млн руб. при аренде и покупке земельных участков в Октябрьском районе Екатеринбурга в 2007 году. Суд изменил им меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Лукач (слева) и Олег Молотилов (справа)

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Вадим Лукач (слева) и Олег Молотилов (справа)

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

По словам источника «Ъ-Урал», в 2007 году Олег Молотилов и Вадим Лукач приобрели право аренды 56 земельных участков сельскохозяйственного назначения у ФГУП «Исток» в Октябрьском районе Екатеринбурга, в частности в районе поселков Исток и Кольцово.

До 2007 года на этих землях сельхозакадемия организовывала учебную и производственную практики для студентов. Однако после 2007 года изменился Земельный кодекс, в соответствии с которым стало необходимо трансформировать земли либо в аренду, либо в собственность. Соответственно, платежи начали вырастать до таких размеров, что практически все средства сельхозакадемии уходили на оплату аренды, и ее представители решили избавиться от такого актива. По словам источника, за определенную плату академия переуступила право аренды ООО «Випстрой», ООО «Уралстройипотека» и другим организациям, аффилированным с Олегом Молотиловым и Вадимом Лукачем. Впоследствии предприниматели раздробили землю на более мелкие участки и переуступали право аренды другим коммерческим организациям. На земельных участках планировалось построить жилые кварталы.

В отношении бизнесменов возбуждено дело по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вину бизнесмены не признали. По словам защитников, следствие по делу длилось в течение трех лет.

Суд начнет рассматривать дело предпринимателей по существу 19 марта.

Ранее источник «Ъ-Урал» сообщал, что якобы Вадим Лукач — лидер, который разработал схему отмывания, а Олег Молотилов — исполнитель.

Мария Шараева