Уиткофф: для США критически важны отношения с Россией

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сказал, что отношения Белого дома и Кремля критически важны для Вашингтона. Он заявил, что президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту, Пентагону и ЦРУ работать над нормализацией отношений с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

«Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток»,— сказал господин Уиткофф в эфире Bloomberg TV.

Он добавил, что договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов пошла бы на пользу всему миру, включая США. Благодаря этому Белый дом мог бы распорядиться перераспределить военный бюджет на что-то, что гораздо «важнее, чем войны», считает господин Уиткофф. Кроме того, он пообещал, что скоро мировое общество увидит «положительные результаты» работы по улучшению отношений России и США.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После этой беседы в Кремле сообщили, что господин Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», а также поручил военнослужащим прекратить обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Соглашение о взаимном отказе от ударов по объектам энергетики будет длиться 30 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».